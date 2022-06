Révolutionnaire Maison Préfabriquée

Les designers danois sont réputés pour leurs créations d'éléments simples, fonctionnels, et bien sûr, esthétiques. Des chaises aux lampes, les objets de design danois ont tout ce petit « je ne sais quoi » qui les rend si particuliers. L'entreprise Vip est une société danoise qui crée des produits qui sont à la foisfonctionnels et élégants pour la maison. Leur produit le plus célèbre est un objet des plus communs, la fameuse poubelle à pédale.

Vipp en plus de proposer ce genre d'objet pour la maison a décidé de se mettre à l'aménagement en fabriquant un préfabriqué de luxe. Le Shelter Vip est un objet industriel habitable de 55 m² disposant de tout l'équipement nécessaire. Conçu comme un lieu permettant de s'évader en pleine nature, le Shelter Vip donne à ses aux occupants la possibilité de faire partie d'un mouvement de design, le tout dans un espace qui a été conçu avec chaque petit détail à l'esprit.