homify 360°: la maison Manet, reconquérir l'intérieur en l'ouvrant sur l'extérieur

Partons aujourd'hui en direction du Var et plus précisément pour la ville d'Hyères. Trônant sur les hauteurs de la commune, une maison des années 50 nous invite chaleureusement à l'explorer ! Ce projet de réhabilitation de cette propriété mené par les architectes de TVB ! Architecture est à doucble facette. La réhabilitation et le réamnágement de la propriété ont pour but d'intégrer ou d'ouvrir les espaces intérieurs vers les espaces extérieurs afin de faire bénéficier les propriétaire des volumes conséquents de leur propriété tout en leur donnant accès à un paysage surprenant.