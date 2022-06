5 Aménagements Révolutionnaires de Toit en Terrasse!

Nous vous présentons maintenant un projet criant d'actualité et qui fut lauréat de la recherche CQHE Concept-Qualité-Habitat-Énergie, initiée par le Ministère de l’Écologie en 2008. Jean Chrétien Favreau de chez Archic, en est l'instigateur. C'est dans un espace-temps écologique que le projet s'inscrit. Il s'agit de prendre en compte les besoins d'une communauté verticale d'un bâtiment de 12 étages et les atouts de son environnement direct. Zoom sur la toiture ! Cette dernière offre aux occupants un second étage terrasse mais permet aussi de produire de l’énergie sous forme électrique (panneaux photovoltaïques) et thermique (panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire). Archic permet à un complexe locatif d'être parfaitement autonome du point de vue énergétique. Vous aussi, pensez à utiliser l'espace autrement et exploitez vos terrasses afin de joindre l'utile à l'agréable !