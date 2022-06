8 bars de cuisine faciles à copier

Bars mobiles de cuisine, tabourets et styles se fondent pour donner vie aux projets excellents de bars de cuisine. Vous choisissez chez vous une place pour le bar, puis vous sélectionnez les meubles et les tabourets, ainsi que les liqueurs qui vous plaisent à utiliser pour la préparation des cocktails !

Les chaises sont adaptables fondamentalement à tout style, mais il vaut mieux opter pour celles hautes et réglables, qui donnent du volume à l’ensemble et qui sont plus informelles.

Nous vous présentons aujourd’hui 8 projets de bars de cuisine réalisés par nos experts et faciles à copier, du super défini et cohérent à une combinaison d'éléments de caractère le plus différent. Tout cela pour vous donner envie d’avoir un bar chez vous !