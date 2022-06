Une maison qui a démultiplié l'espace

Après les travaux l'appartement est beaucoup plus rationnel, du point de vue de la distribution des pièces. L'entrée a été réduite et elle donne accès à la zone jour, un open space qui comprend cuisine, salle à manger et salle de bain et de laquelle on accède au bureau. Une salle de bain a été créée en plus et aussi une buanderie locale. Cette dernière représente une grande amélioration, pour ne plus devoir étendre le linge dans la salle dee bain ou en dans d’autres zones de la maison… enfin!