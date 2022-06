6 banales erreurs de décoration à éviter

Lorsque vous souhaitez repeindre votre intérieur, il est très important de bien choisir la couleur. N'hésitez pas à essayer plusieurs coloris sur des petits mroceaux de murs, afin de voir lequel correspond le mieux à votre gout, votre intérieur mais aussi ( et surtout!) au mobilier et à l'éclairage de la pièce. Il n'y a rien de plus frustrant de penser enfin avoir trouver la bonne couleur, puis de se rendre compte qu'au final le ton choisi est totalement différent lorsqu'il est sur vos murs.