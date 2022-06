Plus de place : 12 idées intelligentes d'extensions pour en gagner

Quand on manque de place chez nous, c'est bien souvent l'espace bureau qui passe à la trappe. Faute d'avoir une pièce disponible, nous renonçons à avoir un véritable bureau. Une solution consiste à installer son bureau dans une extension située dans le jardin. On fait ainsi deux pierres d'un coup car on économise de la place dans la maison, tout en créant un bureau au calme.