Le style Bauhaus à la sauce moderne

Le style Bauhus est l’un des mouvements architecturaux les plus importants du XXème siècle. Né au début des années 1920 à Weimar, il cherchait tout d’abord à se distinguer du style ludique et ornementé de l’Art Nouveau de l’avant guerre pour créer quelque chose de neuf. La devise du mouvement devient “la forme suit la fonction”, et ramène ainsi la fonctionnalité et la conception même de l’architecture au premier plan. Les meubles, les accessoires et les bâtiments doivent donc être simples, réduits, précis – des caractéristiques qui fonderont l’architecture du XXIème siècle. Bien que le Bauhaus n’ait jamais vraiment disparu, il effectue actuellement un retour sans appel : son élégance simple, ses lignes pures séduisent de plus en plus, comme on peut le voir dans les exemples suivants.