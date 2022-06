La Chalet qui vous accueille chaleureusement pendant l'hiver!!!

Les matériaux principalement légers et texturés sont parfaitement équilibrés dans cet espace qui reçoit du mobilier et des accessoires riches et doux: les couleurs vives ont été évitées pour garder l'espace sobre et naturel. La table en bois et la poterie au milieu du salon, permettent d'ajouter de l'originalité et de l'art à la décoration intérieure.