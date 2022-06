12 entrées qui vous feront dire: pourquoi je n'ai pas pensé à ça ?

L'entrée de maison est comme une carte de visite pour tout le reste de l’habitation et renferme un grand potentiel, souvent inexploré. Nous vous donnons dans ce livre d’idées 12 exemples intéressants pour rendre votre entrée le plus spécial possible, chacune avec un style précis, avec des dimensions différentes et surtout avec un concept créateur pour vous inspirer. Alors partons pour un tour et tout de suite nous franchissons le seuil de très beaux projets internationaux créés par nos experts!