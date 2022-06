Coup de projecteur : Maisons de style Bauhaus

L'un des principes et enseignements les plus importants de l'école du Bauhaus était de rejeter l'ornementation. Le design Bauhaus est pratique et fonctionnel, et chaque aspect conçu doit avoir un usage. Avant cette époque, les gens de la haute société à travers l'Europe se prenaient d'émoi pour le style Art Déco, qui prônait une architecture faites de garnitures fantaisistes et détails inutiles. Le mouvement Bauhaus a souhaité se différencier complètement de ce style en enseignant à leurs élèves à se détacher de ce style fantaisiste et à s'orienter vers une version pragmatique et simplifiée de l'architecture, design d'intérieur, mobilier, art et même de la conception graphique.