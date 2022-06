Le 8 mars : journée de la femme

C'est à Paris dans le 3ème arrondissement que s'est illustrée Bertina Minel Architecture en réalisant un espace de coworking pour y développer une vision nouvelle du travail. Mise à l'honneur dans workdesign.co il y a deux semaines, un article lui est consacré dans lequel elle explique ses choix architecturaux. Le travailler ensemble , l'esprit du co- qui ouvre et crée un espace participatif et collaboratif. Les freelancers, par exemple, sont bien trop souvent laissés à l'écart et travaillent de leur côté. Un espace de ce genre permet de les intégrer dans le projet commun des sociétés qu'ils complètent et c'est prouvé, ça marche! On nous accueille à bras ouverts sur ce cliché aux couleurs accueillantes et au mobilier contemporain. L'éclairage en faisceaux lumineux n'est qu'une métaphore de ce qui vous y attend : le succès ! Tout comme Bertina Minel, brillez-y !