Top 5 de la semaine : Astuces, rénovations et innovations

En troisième position, vous avez aimé ce numéro d’Avant et après au pays du Soleil-Levant vous présentant la réhabilitation d’un espace ayant appartenu à une vieille usine. L'insalubre bâtiment industriel a été renouvelé et transformé de manière incroyable pour permettre l'aménagement d’une maison de thé à Osaka. L’antique construction de cinq étages a été transformée et réaménagée pour recevoir les clients qui veulent passer des après-midis confortables et délicieux en savourant l’habitude traditionnelle japonaise : le rituel du thé.