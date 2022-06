Des idées pratiques pour aménager une buanderie chez soi

La machine à laver est aujourd'hui l'appareil électroménager indispensable. Plus personne n'a le temps de laver des vêtements à la main. Par ailleurs les compositions très variées des vêtements modernes nous obligent de plus en plus à nous en remettre réglages spécifiques d'une machine à laver. Dans la plupart des ménages, il y en a donc une. Installez-la dans un petit coin à part afin d'isoler le bruit de la machine. Ajoutez un petit espace de rangement et une table qui vous permettra de trier et plier vos vêtements plus facilement.

Les machines à laver peuvent s'adapter à vos intérieurs, elles viennent dans différentes tailles selon le poids de linge en kilos qu'elles peuvent supporter. Pour gagner encore plus d'espace, achetez une machine à laver qui remplit aussi la fonction de sèche-linge.