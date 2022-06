Rustique et tendance : vous allez adorer cette maison !

Inutile de vous le cacher, le style rustique fait son grand retour sur la scène de nos intérieurs. Et on peut dire que cela n'a pas échapper à nos experts architectes du cabinet milanais Fabbio Carria. En effet, ces professionnels nous propose aujourd'hui un projet dans lequel le style rustique se mêle à des éléments plus contemporains pour le plaisir des yeux !

En avant pour la visite !