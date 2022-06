homify 360° : Le Bourg Neuf

Notre homify 360° du jour prône la visite intéressante de l’extension d'une très jolie maison comme nous en voyons souvent dans nos petites villes et villages. Oui, homify ne présente pas seulement des projets pharaoniques inatteignables pour le commun des mortels, nous vous proposons aussi des projets à la portée de petites bourses. En route donc pour la Bretagne et la petite commune de Dolo afin d'explorer cette maison réhabilitée et son extension à différents usages. Nos experts français NG-Architecte nous dévoilent ici leurs réalisations.