homify 360° : sous le charme du serpent

..STOP ! Ne faites pas comme ce passant pressé au bas de la photo et prenez le temps de vous arrêter devant cette façade qui vous appelle. C'est un serpent, le Serpentin 34, qu'il nous est donné d'admirer depuis la rue. Grâce à ses lignes il côtoie le gabarit des bâtiments voisins et s’affirme par ses courbes et son habit de bois. Baptisé Serpentin 34, ce projet architectural illustre avec brio la combinaison entre optimisation de l'espace et luminosité.