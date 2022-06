6 styles alternatifs aux murs blancs dans le salon

Sinueuses et tridimensionnels: impossible de négliger une nouveauté très chère aux tendances les plus actuelles dans le domaine du design et de l’architecture c'est-à-dire les motifs en 3D. Ils se trouvent en de multiples figures et de motifs multiples, ils se prêtent non seulement pour rhabiller des murs et des panneaux décoratifs entiers, mais aussi à pouvoir s’introduire ici et là, par exemple, dans salon. Idéaux pour un résultat visuel optimal, cela dans les tonalités neutres, des plus soft au plus sombres.

