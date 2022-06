Écrin de Verre pour Vie Saine!

On se rend compte avec cet espace mezzanine de l'originalité créée par la combinaison des matériaux verre et bois. Dans un habitat classique, les parois seraient vitrées et la charpente et la toiture en bois. Ici c'est le contraire et l'effet qui en résulte est enchanteur et unique. Offrant à voir le ciel, les nuages et la voûte étoilée de nuit, la structure translucide en verre permet d'embrasser des perspectives exceptionnelles en parfaite communion avec les éléments naturels et le cycle des saisons. Permettant aux hommes de retrouver leurs racines, le bois constituant la plupart des revêtements et aménagements de la maison offre un joli nuancier de teintes et d'essences. On remarque l'originalité et le modernisme des courbes et des formes dans le design, comme ici avec cette rembarde.