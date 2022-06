Le palais de l'Ex Unione Militare par les Studios Fuksas.

De quelle manière l'architecture contemporaine peut-elle aborder un édifice de la fin du XIXe siècle ? L'urbanisme de nos villes est en changement constant et nous assistons bien souvent à des restructurations de bâtiments anciens qui ont toujours fait partie de la dimension hitorique de nos villes et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est particulièrement le cas en Italie. Un exemple frappant qui combine la restauration aux formes nouvelles de l'architecture, se trouve à Rome. A quelques encablures de la Place d'Espagne, entre la Via del Corso et la Via Tomacelli, une structure futuriste sur le toit d'un bâtiment nous interpelle. En effet c'est en plein cœur de Rome, dans son centre historique, que Massimiliano et Doriana Fuksas ont laissé libre cours à leur imagination afin de rénover le palais de l'Ex Union Militaire entre 2008 et 2013.