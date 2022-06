Tendances : Les 5 couleurs à suivre en 2015!

Chargées de nombreuses symboliques et significations, associées à des valeurs et des traits de caractère, les couleurs possèdent un fort pouvoir d'évocation. Dynamisantes, froides, apaisantes, euphorisantes… on leur prête de multiples propriétés et bien-faits. Dans nos intérieurs elles habillent l'espace en insufflant une atmosphère à la pièce, modifiant la perception des proportions et des volumes et imprégnant les surfaces des teintes réverbérées par la lumière.

Elles sont la toile de fond sur laquelle nous projetons nos états d'âmes et notre imagination. Caractérisant mieux qu'autre chose les modes et goûts d'une époque, les coloris permettent de dater avec précision les courants artistiques et les modes vestimentaires. Elles sont l'air du temps !

Prenons ensemble le pouls des tendances de peintures et revêtements pour porter aux nues la palette de la saison.