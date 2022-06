Un appartement de 76 m² magnifiquement rénové pour 40 000,00 € !

Cuisine et salle à manger sont séparées du salon par une audacieuse vitre et un mur en retrait qui relient plus qu'ils ne cloisonnent. Un parti pris audacieux qui permet de ne pas briser la continuité visuelle et de favoriser le passage de la lumière à l'intérieur de l'appartement. Ajoutez un zeste de blanc et vos espaces bénéficieront d'une luminosité sans précédent… .Malin non ?