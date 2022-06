Des étagères style Bauhaus

Cette étagère est simple et excentrique à la fois. Ne vous laissez pas piéger par cette simplicité apparente tout en blancheur car la bibliothèque TOTEM réalisée par Design by Nico crée son propre rythme, sa dynamique et ses variations au gré de ses ouvertures géométriques et angulaires. Une fois de plus « la forme découle de la fonction » puisque ces boîtes peuvent s'empiler les unes sur les autres à l'infini et comme vous le souhaitez ! Une ? Deux ? Pourquoi pas une étagère qui ondule ? Un serpent ! Quel que soit l'usage que vous déciderez d'en faire soyez assuré du fait qu'elle laissera famille et amis bouche-bée !