Nouveau QG de Google à Mountain View en Californie

Ayant habité une variété d'espaces de travail à partir d'une ferme au Danemark à un bloc entier de la ville de New York, le géant Google est un habitué des bureaux uniques et sensationnels. Le plus récent siège, conçu par Bjarke Ingels et Thomas Heatherwick et présenté comme une proposition au Conseil municipal Mountain View en Californie, est aisément le plus impressionnant et ambitieux projet de l'entreprise. Les plans virtuels qui ont été récemment mis en ligne font déjà fureur sur la toile bien que le projet n'ait pas encore été validé, on découvre ce projet passionnant nous dévoilant une ville dynamique et autonome entièrement construite à partir de zéro. Flexible, écologique et visuellement exceptionnelle, le concept de base est de créer non seulement un nouveau foyer pour entreprise la plus innovante du monde, mais aussi de créer une communauté, et d'améliorer l'habitat naturel local.

La conception ambitieuse ne sera pas une surprise pour ceux d'entre nous qui ont vu l'ampleur des projets précédents. Les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologie n'ont jamais réellement adopté un langage particulier en matière de building. La plupart des entreprises intègrent effectivement des locaux déjà construits et s'adaptent à la structure de ces derniers en les remodelant en fonction des besoins. Google nous a toujours surpris avec ses projets ahurissants et nous sommes assez chanceux d'être en mesure de partager avec vous ce projet aujourd'hui. Jetons un regard sur les composants individuels du futur QG de Google à Mountain View.