Minimaliste et contemporaine : La maison d'une famille chanceuse !

Direction l'Afrique du Sud et plus particulièrement sa capitale, Johannesburg pour vous faire découvrir le projet de nos experts architectes du cabinet E2 ARCHITECTS. Une superbe maison minimaliste pensée pour une famille. Disposant de de trois chambres, d'une salle de bain, d'un grand salon ouvert sur une salle à manger et une cuisine, la maison compte également un bureau et un garage… En avant pour la visite !