Une extension de rêve que vous aussi pourrez construire

Et voilà le résultat ! Impressionnant non ? L'enveloppe de béton à été recouverte de bois, ce qui donne au design minimaliste du studio une touche, chaleureuse accueillante et naturelle. Le plancher en bois de la terrasse permet d'offrir une continuité à l'espace et de brouiller les confins de l'extérieur et de l'intérieur. D'ailleurs un charmant salon d'extérieur est prévu pour les jours de beau temps.