homify 360° : Mobile Ec'Home, un habitat léger de loisir écologique, insolite et nomade

Pénétrons la structure et explorons cet intérieur écologique modulable à votre guise. Dans cet espace peut être installée une cuisinette. Deux variantes sont proposées par l'entreprise quant à l'installation de cette dernière : une cuisinette disposant d'un plan de travail de120cm de long accueillant plaques de cuisson, évier, réfrigérateur et rangement et une cuisinette dont le plan de travail possède des dimensions plus petites. Une fois de plus, ces éléments sont adaptables aux goûts et besoins des propriétaires.