Avant et Après: Les pignons, Londres

Le visage des pavillons résidentiels de Londres est en constante évolution, à mesure que la ville se développe pour accueillir toujours en plus d'habitants, les prix augmentent à une vitesse effrénée. La flambée des prix ne touche pas seulement les maisons mais également les garages qui pour certains se sont vendus récemment à un demi-million de livres, environ 700 000euros (oui vous avez bien entendu, pour un garage et non pas une maison). Ainsi sans surprise, ce petit complexe industriel situé dans le nord-ouest de Londres a été rapidement happé par un acheteur avide de le rénover le site délabré et de le transformer en superbe propriété. La reconversion fait partie intégrante du nouveau visage de la capitale anglaise. Chaque rue présente son lot d’entrepôts, églises, écuries, sous-sols rénovés. Ce qui était autrefois le garage et le bureau d'un mécanicien, est maintenant devenu une maison moderne possédant des chambres à coucher modernes et deux appartements séparés, et cela avec un design honorant le passé industriel du site.