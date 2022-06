homify 360° : aménager une péniche

Nous nous attardons donc sur cette pièce de vie qui a des allures de suite. En effet, l'optimisation de l'espace et la fluidité de sa composition sont traitées avec tellement de raffinement qu'elles nous donnent l'impression de séjourner dans la suite d'un hôtel de luxe aux allures contemporaines. Zoom sur les parois ! Les multiples ouvertures vers l'extérieur faites de fenêtres et de hublots offrent en toute verticalité la lumière nécessaire. Juste en dessous une perspective sur l’ancienne cale est restaurée et permet la circulation du regard de l’avant à l’arrière du bateau et vice et versa, tout en respectant les courbes de la coque. Bouquiner, écouter des disques vinyles, somnoler ou s'attabler pour y travailler : le champ du possible est vaste et, grâce à ces trappes de lumière au-dessus de vos têtes laissant filtrer les rayons du soleil, vous n'aurez même pas besoin d'avoir recours à l'électricité !