Meubles d'angle : une solution parfaite pour optimiser l'espace

Présentons dans un premier temps un expert français, le designer Laurent Gongora qui résout ici notre problème d'angles et de coins perdus grâce à une œuvre au design géométrique intrigant. Au travers de son projet Dare Dare, il offre à l'utilisateur une étagère originale se constituant d'une plaque d’aluminium pliée au design dynamique et énergique du fait d'une part de sa morphologie triangulaire et d'autre part de couleur jaune citron revigorante. L'ensemble de cette structure élégante possède donc un look très contemporain et épuré. Ces lignes et éléments parcourant les deux murs dynamisent l'espace tout en conférant à l'ensemble un air très contemporain. Voici donc une solution idéale pour habiller vos murs et optimiser l'espace disponible !