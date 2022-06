Les luminaires en carton s'invitent chez nous!

Léger et rigide, malléable et sculptural, le matériau carton se fraye un chemin directement jusque dans nos intérieurs les plus chic! Il offre une multitude de possibilités encore pas toutes explorées. Le papier carton existe dans une infinité de grammages différents, d'épaisseurs et de teintes permettant d'inventer sans cesse de nouvelles manières de jouer avec ses propriétés pour équiper notre quotidien.

Créatifs et écologiques, les objets que l'on peut réaliser à partir de carton permettent beaucoup de fantaisie et est devenue la spécialité et loisir préféré des cartonistes. Nos experts ont donné vie à mille et un luminaires dans tant de styles différents mais les matériaux utilisés restent souvent les mêmes…

Principalement utilisé dans l'emballage et l'industrie de l'édition, il est temps pour le carton de briller, au sens propre comme au figuré, à travers cette sélection éclairée de luminaires réalisés à partir de ce matériau.