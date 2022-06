Zoom : Un jardin contemporain, un balcon sur la mer

Ce livre d'idées nous invite à nous éloigner de la grisaille et à voyager vers des terres plus chaudes, ensoleillées et accueillantes. Envolons-nous donc pour Bandol dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette commune dont la notoriété est liée à l'exportation des vins locaux et au tourisme balnéaire nous offre ici un projet sublime réalisé par les architectes-paysagistes Vanessa Cottin Créations. Les architectes paysagistes ont ici dû repenser cette propriété afin de la rendre plus contemporaine. Ce qui nous intéresse dans ce projet, ce sont bien évidemment le jardin ainsi que le toit terrasse végétalisé.