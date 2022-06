Une petite maison et ses plans pour votre inspiration

Les plans de la façades permettent à l'architecte, aux clients et aux ouvriers de chantier d'avoir une idée claire de l'objectif à atteindre lors de l'exécution des travaux. Des vues de chaque angle de la maison sont alors nécessaires. Il s'agit souvent d'une vue nord, sud, est et ouest de la maison. L'architecte peut ainsi localiser les fenêtres et les portes selon l'aspect visuel de ces façades et le résultat souhaité à l'intérieur de la maison.