Déshabillez-moi : portes coulissantes en tout genre

La porte est le symbole d'un passage. On l'ouvre, on la ferme on l'entre-baille. Elle peut-être à double battant ou simple. Transparente ou opaque. En réponse à cette dualité c'est une troisième voie que nous vous proposons ici! Si vous en avez assez de la dialectique du poussez et du tirez eh bien voici le glissez . Les portes coulissantes vous offriront un gain d'espace non négligeable tout en esthétique puisque le but n'est pas de faire disparaître la sempiternelle porte, non, le but est de conférer à l'espace un ajout esthétique. On se souvient tous de ces plans de pièces et de ces quartiers de camemberts représentant l'espace croqué par toutes nos portes! Eh bien déclarons leur la guerre! Qu'elles glissent dorénavant!