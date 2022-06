13 idées de luminaires pour rendre le plafond de votre maison magnifique !

Nous savons tous qu'il est important de bien éclairer sa maison. Mais connaissez-vous vraiment toutes les options de luminaires qui s'offrent à vous ?

Un chandelier sera une pièce centrale épatante et des spots encastrés apporteront une ambiance scintillante à votre intérieur mais ces deux options très classiques ne sont pas les seules qui existent. Vous pouvez combiner un luminaire simple avec un design de plafond unique pour un effet vraiment surprenant. Les couleurs, les matériaux et le style de ce plafond feront toute la différence. Pour vous inspirer, nous avons réuni dans ce livre d'idées 13 idées de luminaires et de design pour plafond très stylés.