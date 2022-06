homify 360°: Une maison bioclimatique et organique en Bretagne

Notre homify 360° nous emmène en terre de légendes et traditions, la Bretagne ! Entre l'Armor et l'Argoat, baladons-nous au travers de ces paysages sublimes et à la rencontre de constructions surprenantes comme celle-ci. Située au bord du Golfe du Morbihan, nous visitons aujourd'hui cette structure bioclimatique et écologique, œuvre architecturale résultant du génie du cabinet A.Typique Patrice Bideau. Nous faisons ici face à une architecture de type organique se composant de divers éléments passifs s'inscrivant bien évidemment dans une démarche environnementale. Le souhait des propriétaires était de disposer dans leur propriété d'une seconde maison dotée d'un jardin paysagé et d'une piscine écologique. En avant toute pour une visite des plus vertes !