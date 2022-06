Une Maison Familiale Pleine de Mystère !!

La façade d'origine a subi une cure de jouvence qui met en valeur ses belles pierres apparentes. Le blanc, tout comme les lignes droites, les luminaires sphériques et le mobilier contemporain viennent parfaitement s'intégrer et se greffer à cette bâtisse grâce à cette extension. La pièce est ventilée sur trois de ses côtés. Elle est ouverte, elle respire et elle offre une palette d'activités possibles infinie. On s'y attable, on y fait mijoter des plats, on y expose ses dessins, on s'y relaxe dans un fauteuil au coin du feu.