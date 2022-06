La tendance moderne envahit les lavabos

Premier équipement avec lequel on rentre en contact au saut du lit et dernier au-dessus duquel on se penche avant le coucher, le lavabo, outre sa fonction d'hygiène évidente est aussi un élément de Déco à part entière. Souvent délaissé ou peu travaillé lorsqu'il s'agit d'aménager un intérieur, cette vasque destinée à se remplir d'eau fait l'objet de notre article du jour.

Le choix des possibilités dans les matériaux est multiple en ce qui concerne la vasque, le plateau ou le corps du meuble servant à la toilette. Et pour ce qui est des formes et modèles, nos experts rivalisent d'inventivité pour nous surprendre et nous séduire en interrogeant nos besoins et envies pour réinterpréter sans cesse l'équipement permettant notre hygiène au quotidien.

Sans plus attendre, lançons-nous dans ce tour d'horizon énumérant les propositions les plus modernes pour un lavabo 100% conception française.