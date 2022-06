homify 360° : cocon d'amour à Avignon

C'est en gravissant les marches de l'escalier métallique que nous nous rendons à présent dans le séjour visible depuis la chambre à coucher. Cet espace ouvert se prête à la détente et à l'introspection grâce à cet immense sofa dans lequel on se loverait sans fin. Notons que le photophore reprend le refrain du violet qui nous suit à l'étage et nous rappelle l'enveloppe protectrice et suave de la chambre un peu plus bas. Le fauteuil en cuir style Grand Chitenay donne à la pièce une certaine classe d'un autre temps. La commode baroque rouge vif vient compléter cette atmosphère chaude et chatoyante propice à la volupté.