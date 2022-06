Quelles innovations en matière de mobilier pour nos smartphones?

Les chargeurs mobiles ont bien évidemment de plus en plus la côte, puisque l'autonomie de la batterie de nos smartphones utilisés pour nos appels, prendre des photos écouter de la musique et surfer sur internet ne résiste pas plus d'une journée en moyenne. Pour pallier à ce souci, l'entreprise ZigOh propose ce joli chargeur de portables bien pratique et au design séduisant. Il suffit simplement de charger l'appareil depuis votre ordinateur ou votre allume-cigare et de l'emmener lors de vos déplacements.