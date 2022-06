La maison de plain pied que vous avez toujours voulu avoir

Quand vous la voyez depuis la rue vous sentez que c'est une demeure où on peut trouver le repos et la tranquillité, peut-être consistez par le design de ses toits, grands, à quatre pans, en ce qu'ils inspirent cette sensation si accueillante, ses proportions qui vous font sentir cette paix qui arrive au foyer… : qu'est-ce que vous pensez quand vous la voyez ? Elle te donne un appétit de voir plus en vérité.

C'est une construction de 139m2, plus un garage de 32 m 2, a un jardin assez ample, ouvert, sans les murs qui peut-être vous plaira d’avoir pour vous donner plus d’intimité à votre famille. Mais avec ou sans mur cette maison semble parfaite pour une famille discrète avec un appétit de profiter de sa vie d'une intimité et qui correspond à tous ses besoins.