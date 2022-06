14 idées pour une belle et accueillante entrée

Après avoir admiré la beauté de la façade principale de notre maison, l'espace suivant qui donne la bienvenue à nos invités est le seuil, l'espace qui couronne la porte principale, ce petit endroit qui sépare le public du privé, l'intime du partagé, et par où passent les personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance, à qui nous permettons d'entrer à notre sanctuaire.

L'entrée principale à notre maison doit exprimer la chaleur, être enchanteresse et accueillante, et si de plus elle est énigmatique et élégante : encore mieux! Dans ce livre d'idées nous vous donnons quelques astuces pour faire de l'entrée de votre maison un espace élégant et enchanteur, et donner à vos visites le meilleur accueil. Accompagnez-nous!