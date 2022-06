15 idées DIY fantastiques pour créer tout en recyclant

Dans le commerce, on trouve beaucoup de stickers muraux qui permettent de faire des décorations murales sympas et originales. Mais rien ne vous empêche d'en créer vous même, à l'aide de matériaux récupérés ici ou là. Que vous choisissiez de réutiliser du papier, du tissu ou encore de la peinture non utilisée, vous pouvez laisser libre court à votre imagination et vraiment personnaliser votre déco à peu de frais.