Une maison complètement incroyable!

Voici une autre photo du salon, on peut voir que toute la maison est réalisée en plan ouvert, c'est à dire qu'il y a peu de cloisons et de pièce fermée. L'architecte préfère créer des espaces en jouant avec les angles, le mobilier et des demi-cloisons. Cet espace est immense, et pourtant on s'y sent très à l'aise.