Laurel et Hardy, le sel et le poivre, les spaghetti et la bolognaise, Batman et Robin : qu’est-ce que ces choses ont en commun ? Ce sont des duos célèbres, deux choses qui vont parfaitement ensemble. Et de tous les couples célèbres, y a t-il plus iconique que le blanc et le noir ? Parfaite opposition, parfait contraste, c’est peut-être les éléments de décoration les plus efficaces et les plus simples à mettre en place chez vous. Une façon élégante d’intégrer cette combinaison dans votre intérieur serait d’opter pour des encadrements de fenêtres noirs sur des murs blancs. Soyez audacieux et suivez ces quelques exemples qui mettront en valeur vos fenêtres en toute sophistication.