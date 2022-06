Explorez cette Magnifique Maison Moderne et Romantique avec nous!!!

Les concepteurs ont redessiné et rénové une maison existante dans le but de lui donner une connexion directe à la montagne derrière elle. Dans cette image, nous pouvons voir comment la façade reflète presque la forme de la montagne derrière elle. Elle présente un design blanc très élégant et sophistiqué, entrecoupé de belles fenêtres et portes en verre. Lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, il y a une transition transparente entre les espaces intérieurs et extérieurs. La maison dispose également d'une belle terrasse, d'un salon et d'une piscine, qui permettent de passer de bons moments à l'extérieur!