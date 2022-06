Idées déco pour la salle de bains

La salle de bain est généralement l'une des plus petites pièces de la maison, mais également l'une des plus utilisées. Par conséquent, son aménagement et sa décoration ne doivent pas être négligés. Que vous préfériez une douche revigorante le matin, ou un long bain parfumé aux huiles essentielles avant de vous coucher, vous êtes assuré de visiter votre salle de bains le matin et le soir ! Dans cet esprit, transformer votre salle de bains en un espace vous aimez ! Créez-vous un cocon intime, un espace de fraîcheur absolu ! Il est tentant de jouer la sécurité quant à la conception de salle de bains, et de se tenir au classique mariage du blanc et du noir mais n'est-ce pas tout aussi amusant d'être un peu plus audacieux de temps en temps? Découvrons ensemble les projets de nos experts français qui nous proposent des moyens simples de changer l'ambiance d'une salle de bain !