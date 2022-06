Marier les saveurs rustiques et modernes dans la cuisine : quelques recettes rapides!

Qui dit rustique dit vieux et qui dit moderne dit neuf. Bien entendu, et Dieu merci, les choses ne sont pas si catégoriques! Cette cuisine et pièce de vie, grâce à son mobilier vintage propose un environnement chaleureux et convivial qui fait appel à la nostalgie de par certains éléments qui la composent comme ces chaises d'écoliers si particulières, en bois et armatures métalliques. Il en va de même pour les deux fauteuils à l'ossature bois et aux couleurs délavées qui traduisent le temps qui passe. Faites un petit tour à la brocante et redonnez un second souffle à ces objets qui sauront donner du cachet à votre cuisine!