Décorer un espace classique avec du mobilier moderne

En décoration, on adore le vintage et le contemporain nous fait vibrer. Pourquoi ne pas essayer de faire fusionner les deux styles ? Aujourd’hui, on vous propose d’allier des meubles au design moderne avec une architecture classique et traditionnelle. Le mélange entre ancien et nouveau ajoute de la profondeur et de la force ainsi qu’une complexité stylistique, créant un espace qui sera très agréable à vivre. Heureusement, il existe de nombreuses façons de décorer un appartement classique avec du mobilier moderne, et comme nous vous le démontrons dans les exemples suivants, c’est à la fois facile et efficace. A vous de jouer !