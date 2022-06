Découvrez ce magnifique appartement décoré avec goût

Nous sommes dans un coin repas de l'appartement. Ce qui saute d'abord au yeux c'est bien entendu le mur de brique, mais aussi -et surtout- le four sur le droite. L'évier quant a lui est très moderne. Enfin au premier plan on retrouve ecnore une ce mélange de moderne et d'ancien : le carrelage sur le comptoir est un fait un carrelage dit azulejos , typique des intérieurs portugais et brésiliens. Mélangés avec la table et le lustre, on obtient un effet parfait!